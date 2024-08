Österreichs Olympia-Helden in der Hofburg geehrt

Freude auf Los Angeles

Stolz überwog bei Kletterer Schubert, der bereits vor drei Jahren in Tokio Bronze gewonnen hatte. Doch „zaubern kann man leider auch nicht mit einer Medaille. Sorry, Valentin“, richtete der Tiroler in Richtung Bontus aus. Ob er in vier Jahren in Los Angeles wieder dabei sein und auf Gold losgehen werde, wisse er noch nicht. „Das kommt auch darauf an, wie sich der Sport entwickelt“, sagte er.