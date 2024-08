Tiroler soll Ehefrau fünf Monate gequält haben

Neuer Verhandlungstermin nach Vertagung

Ob das mit dem Vergessen auch sämtlichen Zeugen sowie dem Opfer so oder so ähnlich ergangen war, ließ sich bei der Verhandlung naturgemäß nicht wirklich aufklären. Schließlich waren jedenfalls nicht nur das mutmaßliche Opfer, sondern auch deren Schwester und weitere Zeugen unentschuldigt nicht erschienen. Ein neuer Verhandlungstermin und damit ein neuerlicher Anlauf, alle Akteure an einem Ort zu vereinen, wurde für den 19. September festgesetzt.