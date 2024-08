Sozialdemokraten bangen um Nationalratsmandat

Ein Nationalratsmandat in Vorarlberg zu bekommen, ist für kleinere Parteien nicht aussichtslos – ganz so einfach wie bei der Landtagswahl ist es aber nicht. So muss die wahlwerbende Partei am Ende zwischen zwölf und 13 Prozent haben. Ob 12,5 Prozent reichen, hängt von der Wahlbeteiligung ab. Unterm Strich gilt: Je niedriger diese ist, desto „billiger“ ist das Mandat zu haben.