Swift für Gastauftritt schon diese Woche in Wien?

Bei ihren Auftritten in London, die nach der Absage ihrer Wien-Konzerte über die Bühne gingen, erwähnte Swift den Vorfall in Wien mit keinem Wort. Während einige Fans ihr Idol in Schutz nehmen und meinen, sie schulde niemanden eine Erklärung, sorgt ihr Schweigen in einigen Lagern auch für Kritik. Laut „The Sun“ suche die Sängerin jedoch „verzweifelt“ im Stillen nach einer Wiedergutmachung für die abgesagten Konzerte. Das britische Blatt spekulierte in einem Bericht, sie könnte eventuell ihr nächstes Musikvideo in Wien drehen.