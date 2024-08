Hier kann man Coldplay trotzdem live erleben

Die Anreise zum Konzert erfolgt am einfachsten mit der Linie U2 bis zur Station Stadion. Diese wird ab 15 Uhr in einem verdichteten 3-Minuten-Intervall geführt. Ein Geheimtipp bei Schönwetter ist auch die U3 bis Station Schlachthausgasse und anschließend ein entspannter Spaziergang durch den Prater. Für die Abreise wird die U2 mit fünf zusätzlichen Zügen auf ein 2-Minuten-Intervall verdichtet und auch die Buslinie 11A fährt öfter. Die U2 Station Krieau wird für die Dauer des Abtransports gesperrt. Am Mittwoch, Donnerstag und Sonntag fahren zusätzlich alle U-Bahnen in der Nacht eine Stunde länger.