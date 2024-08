Terrorpläne: Nun ermittelt Staatsanwaltschaft Wien

Bei dem Jugendlichen, dessentwegen das Verfahren nach Wien wechselt, handelt es sich nicht um einen 15-Jährigen, der im Zusammenhang mit dem mutmaßlich geplanten Terror-Attentat in der Vorwoche zunächst polizeilich angehalten wurde und der als Zeuge geführt wird, und auch nicht um einen 18 Jahre alten Iraker, der seit vergangenem Wochenende in Wien in U-Haft sitzt, weil er Propagandamaterial des IS besessen und einen Treueschwur auf den IS abgelegt haben soll. Das betonte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, Silke Pernsteiner. Es dürfte ein weiterer Bekannter des 19-Jährigen sein, der auch mit dem 15-Jährigen sowie dem um drei Jahre älteren Iraker gut bekannt bzw. befreundet ist.