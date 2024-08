Auf diesen Kosten bleiben Swifties jetzt sitzen

Frust, Enttäuschung, Ratlosigkeit – Fans von US-Superstar Taylor Swift haben es zurzeit schwer. Auch bei ihrem ersten Auftritt nach den Absagen, vor rund 90.000 Besuchern im ausverkauften Londoner Wembley-Stadion, gab‘s keine klaren Worte zu Wien. Nur ein Shirt mit der Aufschrift „A lot going on at the moment“, also: „Im Moment geht eine Menge ab“.