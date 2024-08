In Unterschützen sind die Alpakas los!

Alpaka in Sicht und der Stress ist weg

Die Meister der Gelassenheit wirken nämlich wahre Wunder in der stressigen Zeit. „Nicht umsonst werden Alpakas auch die Delfine der Anden genannt“, weiß der zertifizierte Alpaka-Züchter. „Wir merken das auch bei unseren Wanderungen. Die Leute erfreuen sich an ihrem Anblick, lassen sich gerne auf die neugierigen Tiere ein. Nicht einmal haben wir schon die Rückmeldung bekommen, dass nach einer Wanderung chronische Schmerzen verschwunden sind und die Stimmung von Stress in pure Freude umgeschwenkt ist“, so Kirnbauer.