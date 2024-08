Hooligans schlugen wahllos normale Fans nieder

Hoffentlich war das kein Vorgeschmack auf das erste Grazer Fußball-Derby dieser Saison in zwei Monaten – denn schon am vergangenen Wochenende hat es in der Landeshauptstadt ordentlich geknallt. Dem Vernehmen nach sollen nach dem Heimspiel des GAK gegen Blau Weiß Linz Samstagabend diesmal rote Hooligans wahllos Sturm-Fans attackiert und niedergeschlagen haben.