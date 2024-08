Trost und Hilfe für Sternenkinder-Familien

Gedenkstätte und Infos über den QR-Code in Guttaring

Bereits gesegnet wurde eine Gedenkstätte für Sternenkinder am Friedhof in Guttaring. Dort findet sich zudem Österreichs kleinste und mittlerweile 15. „Johns Sternenbank“: Diese zeigt ein Gedicht von John Patrick Platzer von „Soldaten mit Herz“, der die Sternenbänke initiiert hat. Über einen QR-Code können gut 500 Hilfsangebote in Österreich, Luxemburg und Südtirol gefunden werden. „Mein Wunsch ist es, dass alle Sternenkind-Angehörige die Hilfe finden, die sie brauchen – es aber so wenige wie möglich sind, die es müssen!“, so Platzer.