Klausner: „Natürlich haben wir uns mehr erhofft“

Wichtige Woche wartet

Das hat auch Bischofshofen in Dornbirn. „Erste Hälfte haben wir sie an die Wand gespielt“, sah Coach Thomas Schnöll eine starke Leistung seiner Elf, die auch ein Tor erzielte, das aber zu Unrecht wegen Abseits aberkannt wurde. „Angst ist fehl am Platz, nach drei Runden braucht man nicht den Teufel an die Wand zu malen“, weiß der Übungsleiter, betont aber auch: „Der Knoten sollte bald platzen. Kommende Woche könnte eine werden, in der sich die Situation ändern kann – in beide Richtungen.“ Unter der Woche wartet Puch im Landescup (Pinzgau spielt gegen Pfarrwerfen), am Sonntag kommt Tabellenschlusslicht Schwaz in den Pongau.