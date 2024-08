Arlbergpass: Straße bleibt weiterhin zu

Am Sonntag trafen erneut sämtliche Verantwortliche zusammen, um die Lage auf der Arlbergpassstraße zu evaluieren. Das Ergebnis am Nachmittag: Die Straße bleibt vorerst weiter geschlossen. Die Wettersituation habe keine Alternative zur Totalsperre zugelassen. Am Sonntag regnete es in weiten Teilen Vorarlbergs immer wieder kräftig, auch für Montag sind noch zahlreiche Regenschauer prognostiziert.