Waldbrände: 17 Wohnhäuser in Izmir niedergebrannt

Seit Donnerstagabend kämpfen knapp 3000 Einsatzkräfte gegen die Feuer am Berg Yamanlar am Rand der Küstenstadt. Izmir und vor allem die naheliegenden Badeorte sind beliebte Urlaubsziele. In der vergangenen Woche brachen außerdem Feuer auf Landwirtschafts- oder Waldflächen von Städten wie Aydin, Bolu, Mugla und Manisa aus. 4000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht.