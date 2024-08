Käserin Kathi verbringt den Sommer auf der Alm

Die Tage auf der Alm beginnen früh. Für Katharina Hirnböck ist es aber fast wie ausschlafen. In ihrem Beruf als Milchtechnologin in der Käserei Woerle in Henndorf hat sie meist schon um vier Uhr in der Früh Dienstbeginn. Genau in diesem Job macht sie jetzt für ein paar Monate Pause: Katharina verbringt ihren Sommer nämlich auf der Alm.