Suchaktion: Familie bangt um vermisste Kärntnerin

Und so machten sich am frühen Mittwochmorgen rund 40 Bergretter in das unwegsame Gelände auf dem Katschberg auf, um nach der vermissten Pensionistin Anneliese L. Ausschau zu halten – bis dato vergeblich. Wie berichtet, war die 74-Jährige am Sonntag zum Schwammerlsuchen ins Gontal aufgebrochen, seitdem fehlt von der Kärntnerin jede Spur. Nur ihr abgestelltes Auto konnte entdeckt werden.