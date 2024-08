„Mausi“ Lugner: „Sein Tod ist wirklich ein Rätsel“

Auf der Terrasse des „Strandcafés“ an der Alten Donau ist ein Tisch nur für sie gedeckt. Weiße Blumen, Mineralwasser still und prickelnd, Taschentücher. „Richard hat sich hier sehr, sehr wohlgefühlt“, sagt Christina Lugner und tupft sich Tränen aus dem Gesicht. „Am 3. Mai vor zwei Jahren hatten wir an diesem Ort noch das letzte internationale Lugner-Treffen. Da sind immer alle Lugners aus der ganzen Welt zusammengekommen.“