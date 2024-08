Mittelmeer erreicht mit 28,9 Grad neuen Rekord

Damit ist die Oberflächentemperatur des Mittelmeers im zweiten Jahr in Folge so hoch wie nie zuvor. Der vorige Rekord war im August 2003 aufgestellt worden, damals lag der tägliche Median bei 28,25 Grad. Das bedeutet, dass die Wassertemperatur an der Hälfte der Tage des Monats über diesem Wert lag.