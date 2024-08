Schloss Rotenturm sucht jetzt einen Intendanten

Vitasek, Krutzler, Böck, Haider: Wer reiht sich ein?

Mit dem ehemaligen Park-Kino, welches inmitten des sieben Hektar großen idyllischen Schlossparks von Schloss Rotenturm steht und im Besitz der Familie Schinner ist, soll das Burgenland jetzt eine weitere Bühne bekommen. Der örtliche Theaterverein nützt die Location bereits seit drei Jahren, den Vorhang will man jetzt aber auch für Kabarett und Kleinkunst öffnen. Dazu ist man derzeit auf der Suche nach einem künstlerischen Leiter, der das Haus wieder mit Leben erfüllt. In Sachen Intendanz wartet das Burgenland bereits jetzt mit zahlreichen Granden aus der heimischen Szene auf, denkt man beispielsweise an Andreas Vitasek in Güssing, Christoph Krutzler in Bildein, Wolfgang Böck in Kobersdorf oder Alfons Haider in Mörbisch und auf Schloss Tabor.