Pflanzen bei hohen Temperaturen richtig gießen

Unter der Hitze leiden derzeit nicht nur viele Menschen und Tiere, sondern auch Pflanzen, die in Gärten, auf Balkonen oder in Töpfen zu finden sind. Wie man trotz der tropischen Temperaturen einen grünen Daumen bewahrt und Blumen, Kräuter, Rasen und Co. gut durch den Sommer bringt, verraten heimische Gärtner.