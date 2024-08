Spielberg als schnellster Rummelplatz der Welt

Aus nächster Nahe holten sich die Benzinbrüder bereits beim Pit Lane Walk exklusive Einblicke in die Boxen der Teams – ehe es beim „Meet the Riders“ am Freitag und Samstag in der MotoGP Bike City sowie beim „Hero Walk am Styrian Green Carpet“ vor dem Welcome Center des Red Bull Ring am Samstag und Sonntag die nächsten Gelegenheiten gibt, die MotoGP-Stars zu treffen.