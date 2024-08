Wie rot-weiß-rot ist die Motorrad-WM heuer?

Für Jakob Rosenthaler geht am Wochenende in Spielberg ein großer Traum in Erfüllung. Der 18-jährige Oberösterreicher bekam eine Wildcard für das Rennen der Moto3-Klasse, wird im deutschen Intact-GP-Team somit sein Debüt in der Motorrad-Weltmeisterschaft feiern: „Ich kann ohne Druck reinschnuppern und zeigen, was ich kann“, so Rosenthaler vor seiner WM-Premiere.