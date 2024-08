Über 300 Moped-Fahrer eroberten den Red Bull Ring

Acht MotoGP-Asse mischten sich am Donnerstag um 14.45 Uhr unter die Teilnehmer, drehten vor dem versammelten Feld an Hobby-Mopedfahrern eine Runde am Red Bull Ring, ehe sie die Strecke für die Massen freigaben. Unter anderem mischte sich Skicross-Ass Kathi Ofner unter die Teilnehmer.