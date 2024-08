Riesenwirbel um Trans-Athletin bei Paralympics!

Kaum sind die Olympischen Spiele in Paris zu Ende gegangen, schon scharren die Paralympics in Paris in den Startlöchern – und mit ihnen offenbar neuerlich Diskussionen und Wirbel rund um das Geschlecht von Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmern! Während bei Olympia die als männlich verschrienen Boxerinnen Imane Khelif und Lin Yi-ting für Aufregung sorgten, steht nun die Transsexuelle Valentina Petrillo im Fokus …