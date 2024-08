Der Red Bull Ring macht sich hübsch für die MotoGP

Geboten wird den Fans schon am frühen Vormittag etwas: Ab 8.30 Uhr stehen am Freitag die ersten Trainings auf dem Programm. Am Samstag und Sonntag gibt es dann insgesamt acht Rennen der drei WM-Klassen, der elektrischen MotoE sowie des Red Bull Rookies Cup. Die Highlights stellen freilich das Sprintrennen der Königsklasse über 14 Runden am Samstag (15) sowie der Grand Prix von Österreich am Sonntag (MotoGP ab 14) über 28 Runden dar.