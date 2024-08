Leverkusen-Boss wütet: „Halte nichts von Eberl“

Aussagen, die in Leverkusen mit Verwunderung aufgenommen wurden. Schließlich baggerte man in München seit Wochen an Tah. Bayer hatte sich wohl schon auf einen Transfer eingestellt und fühlt sich nun vor den Kopf gestoßen. „Ich würde nicht mit Eberl verhandeln“, legt Carro so auch trotzig nach. Wie es mit Tah weitergeht, ist derzeit nicht klar. Allerdings scheint die Atmosphäre zwischen den beiden Klubs mittlerweile ziemlich vergiftet zu sein.