FC Bayern steht vor großem Transfer-Doppelpack

Wie „Sky“ und Transfer-Experte Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, verlässt de Ligt die Bayern für 45 Millionen Euro plus fünf Millionen Bonuszahlungen in Richtung Manchester United. Auch Mazraoui soll zum englischen Spitzenklub wechseln – für 15 Millionen Euro plus fünf Millionen Bonuszahlungen. Beide Spieler sollen in den nächsten Tagen den Medizincheck absolvieren und bei den „Red Devils“ jeweils einen Vertrag bis mindestens 2029 unterschreiben.