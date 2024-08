Tah: Bayern und Leverkusen sollen sich einig sein

Die Meisterschaft in der deutschen Bundesliga startet in nicht ganz zwei Wochen. Leverkusen gastiert am 23. August als amtierender Meister bei Mönchengladbach. Am darauffolgenden Sonntag steigen die Bayern auswärts bei Wolfsburg in die Bundesliga-Saison ein. Für welchen Verein Jonathan Tah dann auflaufen wird?