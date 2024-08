Shiffrin emotional: „Das hat mein Leben verändert“

„Das war echt erschreckend“

Bei Eurosport auf den schweren Sturz ihres Verlobten Kilde bei der Abfahrt in Wengen im Januar angesprochen, wurde Shiffrin sehr emotional. „Der Sturz von Aleks hat mein Leben verändert. Zumal ich in den letzten fünf Jahren so viel erlebt habe und zu viele Menschen, die ich liebe, im Krankenhaus besuchen musste“, sagte sie. So starb 2019 ihre Oma und ein Jahr später ihr Papa.