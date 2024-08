Vier Anzeigen nach „Watschentanz“ an Tankstelle

Die Polizei wurde bereits am 1. August um 2.47 Uhr früh zu einer Tankstelle im Braunauer Stadtgebiet gerufen, da es dort laut mehreren Notrufen zu einer Rauferei zwischen mehreren Personen gekommen war. Beide Opfer, ein 34-Jähriger und ein 25-Jähriger, beide aus dem Bezirk Braunau, gaben an, von zwei ihnen unbekannten Männern nach einem Streit körperlich attackiert worden zu sein. Danach seien die Unbekannten mit einem PKW geflüchtet, wobei sie noch mit einem weiteren PKW kollidierten und ihr vorderes Kennzeichen verloren.



Erfolgreiche Intensivfahndung

Anhand der Zulassungsdaten des Kennzeichens sowie der Personsbeschreibung wurde eine Intensivfahndung im Stadtgebiet durch mehrere Streifen des Bezirks eingeleitet, wobei nach wenigen Minuten eine Streife der Stadtpolizei Braunau eine Wahrnehmung des PKW meldete. Im Nahbereich dieser Sichtung konnte die erste Polizeistreife kurz darauf zwei Männer wahrnehmen, die über die L502 in Richtung des Theaterparks rannten. Die Polizeibediensteten nahmen zu Fuß die Verfolgung auf, die trotz Aufforderung nicht sofort stehen blieben.



Zu betrunken für eine Einvernahme

Die beiden Niederösterreicher im Alter von 22 und 24 Jahren gaben ihrerseits an, Opfer eines plötzlichen Angriffs durch mehrere Unbekannte am Gelände der Tankstelle geworden und anschließend in Panik geflüchtet zu sein. Alle vier dem Grade nach leicht Verletzten wurden jeweils durch das ÖRK zu ambulanter Behandlung ins Krankenhaus Braunau gebracht. Sofortige niederschriftliche Vernehmungen waren aufgrund von Alkoholisierung und Verletzungen nicht möglich.