Nächtliche Blitze äscherten Stall und Stadel ein

Zwölf Feuerwehren – Großalarm in der Nacht zum Dienstag in Fraham im Bezirk Eferding. Das Nebengebäude eines Bauernhofs stand in Vollbrand. Auch im Mühlviertel brannte in Nacht ein Bauernhof, hier wurde drei Personen von der Feuerwehr gerettet, diese mussten aber ärztlich versorgt werden. Brandursache war jeweils ein Blitz.