Verlängertes Wochenende könnte viel Stau bringen

Ein weiteres Mal werden am kommenden Reisewochenende die Transitrouten in Österreich überlastet sein, prognostizieren die ÖAMTC-Verkehrsexperten. Da Mariä Himmelfahrt auf einen Donnerstag fällt, werden viele das verlängerte Wochenende für Ausflüge oder einen Kurzurlaub nutzen. Zusätzlich werden viele Gäste aus Italien rund um Ferragosto nach Österreich kommen. Vor allem der zunehmende Rückreiseverkehr macht sich nun bemerkbar, womit auch an Sonntagen mit längeren Staus gerechnet werden muss. An den vergangenen Wochenenden haben sich neben dem Dauerbrenner Fernpass in Tirol besonders die Baustellenbereiche auf der A9 als Bremsen im Reiseverkehr entpuppt. Stetig länger werden nach Beobachtungen der ÖAMTC-Mobilitätsinformationen auch die Grenzwartezeiten, etwa vor Spielfeld (A9) oder vor dem Karawankentunnel (A11) bei der Einreise. Regional werden die beiden Großveranstaltungen am Red Bull Ring und in St. Pölten zu Verzögerungen führen.