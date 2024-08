Nur ein spezielles Comeback fällt beim Salute aus

Manche werteten sogar das Testspiel-3:5 als gutes Omen. Denn auch 2023 starteten die Eisbullen gegen EV Zug in Zell mit einer Niederlage (1:4) in die Saison. An deren Ende Eishockeyliga-Titel Nummer neun, der dritte in Serie, stand. Die Vorstellung der Truppe von Oliver David geriet durchaus ansprechend. Der Bulls-Trainer war zufrieden: „Guter Forecheck, gute Transition, gutes Penaltykilling und gutes Umsetzen einiger taktischer Änderungen im Training.“ Für die Tore hatten Benji Nissner (wie beim 1:4 im Vorjahr), Troy Bourke und Junior Philipp Krening gesorgt.