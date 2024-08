Salzburg gegen BW Linz ab 19.30 Uhr LIVE

„Genauso wie Twente“

Die Salzburger sind unter ihrem neuen Trainer gut in die Spielzeit gestartet. Im Cup, der Liga und in der Champions-League-Qualifikation gegen Twente Enschede gab es drei Siege in den ersten drei Pflichtspielen. Diese Makellosigkeit will man auch gegen die Blau-Weißen behalten. „Für uns ist es wichtig zu gewinnen. Wir kennen ihre Stärken, sie kontern schnell, dafür müssen wir bereit sein. Wir respektieren den Gegner genauso wie Twente und müssen fokussiert an die Sache herangehen“, erklärte Lijnders.