Historische Feuerwehrkutsche in neuem Heim

Die unzähligen Arbeitsstunden, die in die Restaurierung der Kutsche geflossen sind, zeugen von dem Engagement der Feuerwehrleute, die das historische Kulturgut bewahren wollten. Am 25. August ist es dann endlich so weit, dass die offizielle Eröffnung des Feuerwehrmuseums ansteht. Um 10 Uhr ist Treffpunkt bei der Gemeindehalle Wolfau, um 10.30 Uhr wird Richtung Feuerwehrmuseum marschiert. Ab 10.45 Uhr findet die Segnung des Gebäudes statt, danach gibt es in der Gemeindehalle einen Frühschoppen mit dem Musikverein.