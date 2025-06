Fremde Boote als Gefahr für die Wakeboard-Elite

Schweizer mit Kreuzbandriss

Etwa 900 Bootslizenzen gibt es am Wörthersee – und die Gefährte werden immer schwerer. Mikula: „Meist werden größere Wakeboard-Boote genommen, die aber dann auch höhere Wellen machen. Genau da wird es für die Sportler kritisch.“ So zog sich der Schweizer Maurus Zwicker vor ein paar Jahren beim Event am Wörthersee einen Kreuzbandriss zu, weil er in einer fremden Welle landete. „Nico hat sich ja auch schon zweimal das Kreuzband gerissen“, erzählt Mikula. „Wir hoffen, dass das Wetter nicht so optimal ist – dann sind weniger Boote unterwegs. Die Elite-Fahrer sind am Vormittag und am Abend dran, wenn weniger los ist.“