Klagenfurt-Sportchef: „Kann kein Schloss kaufen!“

Die Rufe nach Verstärkungen werden jedenfalls lauter. Worauf Klagenfurts Sportchef Günther Gorenzel erklärt: „Man muss sich nach den wirtschaftlichen Möglichkeiten richten. Der Verein hat in den ersten Jahren nach der Übernahme mehr ausgegeben als eingenommen. Und heuer lautet die Maxime, dass wir nur so viel ausgeben dürfen, wie eingenommen wird. Danach müssen wir uns richten – ich kann mir ja auch kein Schloss am Wörthersee kaufen, wenn ich das Geld nicht habe. . .“