Drei Tage nach Kreuzbandriss wieder am Motorrad

„Überraschend gut funktioniert!“

Bereits am Mittwoch, also nur drei Tage nach der erlittenen Verletzung, absolvierte er erste Testfahrten mit seiner KTM. „Es hat wirklich überraschend gut funktioniert, ohne der Knieorthese von Ortema wäre es aber sicher nicht so angenehm gewesen“, lacht der 25-Jährige. Am Sonntag geht er sogar beim Staatsmeisterschaftslauf in Seitenstetten an den Start. Das klare Ziel: Die Gesamtführung in der Open-Klasse verteidigen, damit er als Nummer eins zum Heimrennen in Mehrnbach am 1. September fahren kann. Die OP steigt dann übrigens erst nach dem Saisonende am 22. September.