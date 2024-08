In 30er-Zone überholt: Sieben Verletzte nach Crash

C10 war defekt

Durch den Unfall wurden alle sieben Insassen zum Teil schwer verletzt und in mehrere Krankenhäuser nach Linz und Freistadt gebracht. Der 5-Jährige wurde leicht verletzt. Der angeforderte Rettungshubschrauber C10 landete an der Unfallstelle auf der B 126 und konnte aber wegen eines Defektes nicht mehr starten. Die bereits im Hubschrauber liegende 65-Jährige musste wieder umgeladen werden. Sie wurde mit der Rettung in das UKH Linz eingeliefert. Die Bundesstraße war noch für mehrere Stunden bis zur Behebung des Schadens am Hubschrauber gesperrt. An der Bergung der Verletzten waren insgesamt fünf Rettungswagen, zwei Notärzte, drei Feuerwehren und der C10 im Einsatz.