Kapfenbergs „Falkenhorst“ ist keine Wohlfühloase

Der 44-Jährige kam im Sommer nach Kapfenberg. Nach Stationen zuvor beim nordmazedonischen Erstligisten Gostivar oder dem deutschen Zweitligisten VFL Bochum dockte er in der Hochsteiermark an. „Der Kontakt ist über die neue Investorengruppe hergestellt worden. Für mich war klar, dass ich in eine erste oder zweite Liga will.“ Österreich hat er immer schon interessant gefunden, hat die Ligen verfolgt. Und was ihm auch Spaß macht: „Ich durfte schon öfter junge Spieler entwickeln. Die Situation bei uns ist deswegen schon eine Herausforderung, aber genau das reizt mich.“