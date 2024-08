Was tun, wenn es im Urlaub plötzlich Mängel gibt

Für den Zeitraum, in dem die Mängel nicht behoben wurden, kann nach der Rückkehr am besten mittels Einschreiben an den Reiseveranstalter Preisminderung verlangt werden. Hier hilft die „Wiener Liste“ weiter, in der sich die häufigsten Reisemängel wiederfinden und die damit eine Orientierung zur Höhe der Preisminderung bietet. Ein Beispiel: Für einen verschmutzten Pool kann es zwischen 10 und 20 Prozent Preisminderung geben – ausgehend vom Gesamtpreis der Reise.