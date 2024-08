Großes Geschäft mit Geschäft: 2,50 Euro für WC!

Vom Veranstalter heißt es auf „Krone“-Anfrage, dass man den Besuchern, denen die „normalen“ Toiletten zu rustikal sind, eine „bessere“ Alternative bieten wollte. Nachdem es ein heißer Sommertag war, wurde mehr getrunken und dementsprechend auch mehr ausgeschieden, daher sei es teilweise zu kurzen Wartezeiten gekommen. Die Premium-WCs werden übrigens sowohl in Deutschland als auch in Österreich gut angenommen, so der Veranstalter. Die Container inklusive Betreuung wurden in Wien von der MA 48 zur Verfügung gestellt.