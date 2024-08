Rapids Klauß: Mit Kaugummis gegen die Euphorie

Wobei Klauß scheinbar Kaugummis, die er auch bei den Interviews malträtierte, helfen. So fand der 39-Jährige gegen die aufkommende Euphorie in Hütteldorf die richtigen Worte. Er freue sich, „nur mit 1:0“ gewonnen zu haben, „weil mir das Lob aktuell schon wieder zu viel ist. So haben wir noch Luft nach oben, können wir die Kirche im Dorf lassen.“ Nicht einmal von einer Standortbestimmung wollte Klauß etwas wissen: „Wir haben es gut gemacht, aber es war erst das erste Spiel.“