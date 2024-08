LIVE ab 17 Uhr: Rapid empfängt Meister Sturm Graz!

„Wir merken, was wir auf dem Platz tun, ergibt Sinn!“

Bei Rapid wird Nenad Cvetkovic erstmals in dieser Saison in der Startformation erwartet, für Louis Schaub könnte es nach überstandenem Infekt zu einem Platz im Kader reichen. Sein Trainer Robert Klauß sprach nach drei Siegen aus den ersten drei Bewerbspartien in diesem Sommer von einem „guten Gefühl. Wir nehmen das Selbstvertrauen mit. Wir merken, was wir auf dem Platz tun, ergibt Sinn, ist rund und führt auch zu Ergebnissen.“