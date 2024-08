LASK und Rapid erfahren heute die nächsten Gegner

Der LASK steigt in der finalen Qualifikationsrunde zur Europa-League ein und erfährt bei der Auslosung am Montag in Nyon – live ab 13 Uhr (siehe Ticker unten) wer sich ihm in den Weg stellen wird. Auch Rapid erfährt, wer der finale Play-off-Gegner sein könnte. Zuerst müssen die Hütteldorfer allerdings erstmal die mächtige Hürde Trabzonspor aus der Türkei überwinden. Ansonsten geht es in die Play-offs der Conference League. Auch hier wird der mögliche Gegner ermittelt (14 Uhr).