Perfekt! Rapids Sattlberger wechselt nach Belgien

Bei Genk hat diesen Sommer der frühere Austria-Wien-Coach Thorsten Fink das Traineramt übernommen. Zuletzt soll auch der Ligarivale KAA Gent in ein Wettbieten um Sattlberger eingestiegen sein. „KRC Genk ist ein Verein mit großem Namen, der jede Saison um Titel kämpft“, betonte der Wiener in einer Stellungnahme seines neuen Arbeitgebers. „Als ich vom Interesse aus Genk hörte, war meine Entscheidung sofort gefallen. Andere Wege waren nie eine Option. Das ist der perfekte Schritt in meiner Entwicklung als Spieler.“