SPÖ will Schließung der Pensionslücke für Frauen

SPÖ kritisiert ungleiche Verteilung der Care-Arbeit

Kritik an der ÖVP und an der von ihr ventilierten „Großelternkarenz“ übte auch die Frauenorganisation der Produktionsgewerkschaft (PRO-GE). „Statt endlich Verantwortung zu übernehmen und die institutionelle Betreuung und Pflege auszubauen, will die ÖVP die Verantwortung weiter in den privaten Bereich abschieben“, bemängelte Bundesfrauenvorsitzende Elfriede Schober. Gründe für die Pensionslücke macht Schober in der ungleichen Verteilung der Care-Arbeit, längeren Teilzeitphasen, niedrigeren Einkommen oder Erwerbsunterbrechungen aufgrund von Kindererziehungs- und Pflegezeiten aus.