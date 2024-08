Gröscherlzählen im Alter: Pension macht Frauen arm

Stellen Sie sich vor, Pensionistinnen im Land würden ab heute für den Rest des Jahres keine Rente mehr ausbezahlt bekommen. Im statistischen Sinne ist das auch so. Denn heute ist sogenannter Equal-Pension-Day. Und das bedeutet: Mit dem heutigen Sonntag haben die männliche Pensionisten in NÖ so viel Geld ausbezahlt bekommen, wie die Frauen im gesamten Jahr.