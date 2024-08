Hurrikan „Debby“ steuert auf Florida zu

Der Tropensturm „Debby“ hat sich am Sonntag auf die Golfküste des US-Bundesstaats Florida zubewegt und wird voraussichtlich am Montagmittag (Ortszeit) dort die nördliche Region Big Bend erreichen. Auf seinem Weg hat er nochmals an Stärke zugenommen und sich zu einem Hurrikan entwickelt, so das National Hurricane Center (NHC).