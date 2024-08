Obdach gewährt, dann wird Frau (34) verprügelt

Es war etwa 23 Uhr, als die 34-Jährige mit ihrem Bekannten in ihre Wohnung in Hietzing ging. Sie gewährte dem 33-jährigen Obdachlosen Obdach, als es plötzlich zu der Attacke kam. Der Mann soll der Frau Schläge verpasst haben, diese flüchtete aus der Wohnung und vertraute sich sofort der Exekutive an, die gerade ein Verkehrsplanqadrat durchgeführt hatten.