Waidmanns Heil und Linzertorte zum Schlecken

Vor allem Vanilleeis kann in Oberösterreich auch bedenkenlos genossen werden: Die Arbeiterkammer nahm Proben in elf Salons in Steyr, Traun und Wels. Alle wurden für in Ordnung befunden. In den Filialen der Konditorei Jindrak in Linz kaufen Kunden am häufigsten Erdbeer- und Schoko-Kirsch-Eis. Letztes Jahr kam die Sorte „Linzertorte“ mit Ribisel und Zimt neu ins Sortiment, die jetzt wieder angeboten wird. Für eine Kugel bezahlt man hier 1,90 Euro. Geschäftsführer Leo Jindrak ist genauso zufrieden wie die Betreiber der anderen Eissalons: „Die Saison läuft sehr gut.“